Hospital São Vicente recebe selo qualidade em transplantes do Estado

O Hospital São Vicente recebeu na manhã desta quinta-feira, 1º, a certificação intermediária de transplante Hepático e Renal da Central Estadual de Transplantes. O Hospital já havia sido premiado em 2014, como forma de reconhecimento do Governo do Paraná a todos os Centros Transplantadores e Comissões Intra-hospitalares de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Estado. “Trata-se de um reconhecimento por todo o trabalho realizado pela nossa equipe de transplante e também um incentivo para que as pessoas saibam da importância da doação de órgãos”, afirma o diretor técnico do Hospital São Vicente, Ângelo Tesser.

A ocasião também marcou a abertura da exposição em comemoração aos 20 anos da Central Estadual de Transplante, que fica em cartaz até o dia 10 de setembro, no hall do Palácio do Iguaçu.

Sobre o Hospital São Vicente-Funef

O Hospital São Vicente atende a diversas especialidades, entre elas Cardiologia e Oncologia. Atende pelo SUS, planos de saúde e particular. Fundado em 1939, o Hospital São Vicente é administrado pela Funef – Fundação de Estudos das Doenças do Fígado Kotoulas Ribeiro desde 2002. Essa junção, realizada pelo então presidente Marcial Carlos Ribeiro, fortaleceu as instituições, transformando o Hospital São Vicente–Funef em referência em transplantes.

De alta complexidade, o hospital atende a diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, sempre pautado pela qualidade e pelo tratamento humanizado. A instituição integra a lista de estabelecimentos de saúde que atendem ao padrão de qualidade exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde. Mais informações pelo www.hospitalsaovicente.com.br.