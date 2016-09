Procon notifica postos de Curitiba por alta no preço da gasolina

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O Procon-PR começa a notificar postos de Curitiba por aumento no preço do litro da gasolina. Desde o começo desta semana, alguns postos da Capital reajustaram o valor do litro na bomba em até R$ 0,40 em relação ao que era cobrado até a semana passada. O valor do litro chegou a R$ 3,69, e muitos consumidores reclamaram.

Segundo o Procon, por meio de sua assessoria, três postos já foram notificados e outros 33, pelo menos, devem receber a notificação pelos Correios. A partir desta notificação, os postos terão que explicar o motivo do aumento. Os postos terão dez dias após a notificação para apresentar defesa.

O Procon alerta o consumidor que é possível fazer uma denúncia pelo site da procuradoria pelo link http://www.procon.pr.gov.br/modules/conteudo/denunciaPostos.php