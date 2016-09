Newton Goto conduz oficina no MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) realiza neste Domingo+Arte, 4 de setembro, uma programação especial com oficina ministrada pelo artista Newton Goto. A atividade, chamada “Contatos”, acontece às 14h30 e novamente às 16h com 60 vagas em cada horário. As inscrições são feitas no dia, com pelo menos meia hora de antecedência. Não é preciso conhecimento prévio em arte para participar. Aberto ao público de todas as idades.



Haverá também uma oficina livre de arte com materiais da natureza, preparada pela equipe da Ação Educativa do MON, das 11h às 14h.



Além das oficinas, o público pode visitar as mostras em cartaz: Jefferson Cesar – um Dom Quixote na arte paranaense; Acaso controlado – Daniel Feingold, MAC-MON: um diálogo; Prêmio Marcantonio Vilaça; Valdir Cruz: IMAGO – o olhar do sabiá; Olhar inComum: Japão revisitado; Histórias do acervo MON – em aberto e Museu em construção.





FERIADO

O MON funcionará normalmente durante o feriado da Independência do Brasil, dia 7, e durante o feriado municipal do dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, no dia 8. Vale lembrar que a comemoração da Independência do Brasil será em uma quarta-feira, quando a entrada no MON é gratuita. O horário de visitação é das 10h às 18h, com retirada de ingressos até 17h30.



SOBRE O ARTISTA

Newton Goto atua como artista, pesquisador, curador e produtor, com ênfase em arte experimental, contextual, relacional, socioambiental, circuitos artísticos autônomos, ativismo cultural, espaço público e cartografia participativa. Entre algumas de suas proposições artísticas destaca-se a exposição Coisa Pública (2001) e as obras Cidade Vazia (2011), Desligare (2006-2007) e Ocupação (1999-2000).



Idealizador e coordenador, desde 2001, da EPA! Expansão Pública do Artista, entidade autônoma voltada à reflexão histórica e crítica sobre o circuito artístico e ao estabelecimento de redes de trabalho colaborativo em arte e cultura. Idealizador, curador e coordenador dos projetos Circuitos Compartilhados (Brasil, desde 2002), Rotação de culturas (Brasil, 2014) e Galerias subterrâneas (Curitiba, 2008).



SERVIÇO



Domingo + Arte no Museu Oscar Niemeyer



4 de setembro de 2016



R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita



Venda de ingressos: até as 17h30



Permanência no museu: até as 18h



Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer



7 de setembro de 2016



Entrada franca das 10h às 18h



Quinta – aberto normalmente



8 de setembro de 2016



R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Horário: 10h às 18h



PROGRAMAÇÃO



Domingo, 4 de setembro



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Arte com materiais da natureza



Horário: 11h às 14h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Oficina “Contatos” com o Artista do Acervo Newton Goto



Técnica: Performance de participação criativa



Horários: 14h30 e 16h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Nº de vagas: 60 lugares por oficina



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999



Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h



www.museuoscarniemeyer.org.br