Frejat retorna a Curitiba em único show

(foto: Christian Gaul)

Frejat, um dos grandes nomes do rock nacional, segue na estrada levando para todo o Brasil um show dançante, com grandes sucessos de sua carreira e também de outros compositores. Com realização da Prime, o cantor carioca desembarca em Curitiba, no próximo dia 24 de setembro, com seu novo show “Frejat Ao Vivo”, em única apresentação no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15. Sem perder a pegada roqueira que está na essência de sua música, Frejat tem lotado as casas de todo o Brasil.

O repertório inclui músicas como “O Amor é Quente”, composta em parceria com Maurício Barros e Fausto Fawcett. A canção é um rock que traz nas letras um firme posicionamento diante da intensidade do fim de uma relação.

Será também a oportunidade para o público curtir a versão de Frejat para “Só Você”, de Vinicius Cantuária. Regravada pelo cantor, a música fez parte da trilha sonora da novela Totalmente Demais, da Rede Globo. No repertório do show estão ainda sucessos autorais como “Amor Pra Recomeçar”, “Segredos”, além de grandes hits do Barão Vermelho e de outros artistas como Jorge Ben, Tim Maia, Caetano Veloso, entre outros.

Frejat sobe ao palco acompanhado por Mauricio Barros (teclados e vocais), Billy Brandão (guitarra e vocais), Bruno Migliari (baixo e vocais) e Marcelinho da Costa (bateria e vocais).

SERVIÇO:

FREJAT – Show “Frejat Ao Vivo”

Quando: 24 de setembro de 2016 (Sábado)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do teatro: 20h /Início show: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$83,00 (meia-entrada) a R$258,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Vermelha - R$258,00 (inteira) e R$133,00 (meia-entrada);

Plateia Azul - R$238,00 (inteira) e R$123,00 (meia-entrada);

Plateia Amarelo - R$218,00 (inteira) e R$113,00 (meia-entrada);

Plateia Roxo - R$198,00 (inteira) e R$103,00 (meia-entrada);

Plateia Laranja - R$178,00 (inteira) e R$93,00 (meia-entrada);

Plateia Rosa - R$168,00 (inteira) e R$88,00 (meia-entrada);

Plateia Verde - R$158,00 (inteira) e R$83,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso o valor de R$8,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiros e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime