Balança comercial tem superavit de US$ 4,1 bi em agosto e renova recorde no ano

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A balança comercial brasileira iniciou o segundo semestre com um superavit de US$ 4,14 bilhões em agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Com o resultado do mês passado, o saldo positivo de US$ 32,37 bilhões no acumulado dos oito primeiros meses de 2016 é recorde para o período, de acordo com a série histórica, que começa em 1989. Na comparação mensal, o resultado de agosto é o maior para o mês desde 2006, quando o superavit somou US$ 4,5 bilhões. O governo espera que a balança comercial encerre 2016 com um superavit de US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões. Em agosto, as exportações somaram US$ 16,99 bilhões, o que representa um crescimento de 0,2% ante o mesmo mês do ano passado e uma queda de 5% na comparação com julho de 2016. As importações somaram US$ 12,85 bilhões no mês passado, o que resultou em queda de 8,3% ante agosto de 2015 e de 0,2% na comparação com julho deste ano.