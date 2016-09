Governo cede e reduz classificação indicativa de 'Aquarius' para 16 anos

GUILHERME GENESTRETI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça voltou atrás e reduziu a classificação indicativa do filme "Aquarius" para impróprio para menores de 16 anos. A pasta atendeu a um recurso da distribuidora do longa, a Vitrine Filmes, insatisfeita com a classificação anterior, de contra-indicado a menores de 18. A decisão saiu na tarde desta quarta (31), véspera da data em que o filme entra em cartaz, em 85 salas do país. Em 12 de agosto, o ministério publicou no "Diário Oficial da União" a censura etária máxima pois havia "sexo explícito e drogas" e isso acabou gerando polêmica. Isso porque há, em "Aquarius", cenas de sexo e nudez, mas nenhuma que mostre explicitamente o ato sexual. Filmes muito mais explícitos, como "Tatuagem" (2013) e "Boi Neon" (2015) ganharam classificação de 16 anos. No recurso, os produtores defenderam que 16 anos seria "mais adequado para um filme que já tem garantido o seu forte valor cultural". A decisão anterior havia gerado controvérsia no meio cinematográfico e suspeitas de que "Aquarius" estava sofrendo perseguições por parte do governo Temer, já que a equipe do filme fez um protesto contra o impeachment de Dilma na exibição do filme no Festival de Cannes, em maio.