Palmeiras e Flamengo são punidos por briga e ficarão sem organizadas por 5 jogos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase três meses após uma briga entre as torcidas organizadas de Palmeiras e Flamengo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, os clubes foram punidos pelo STJD nesta quinta-feira (1º). A equipe paulista ficará impedida de ter torcedores visitantes durante cinco jogos do Campeonato Brasileiro, não poderá vender ingressos por cinco partidas para o setor Gol Norte, onde ficam as organizadas do clube no Allianz Parque, que ainda ficarão impedidas de usar qualquer material de organizadas. Além disso, o clube terá que arcar com uma multa de R$ 60 mil. Já os flamenguistas tiveram uma pena mais branda. Ficarão três jogos sem torcida visitante, três jogos sem os organizados e 20% do estádio fechado como mandante. Assim como os palmeirenses, as torcidas organizadas do Flamengo foram impedidas por dez duelos de utilizar seus materiais. A multa para os cariocas é de R$ 30 mil. As punições entram em vigor daqui a dez dias, justamente quando os dois times se enfrentam pelo Nacional pela 25ª rodada. O confronto é cercado de expectativa, já que ambos brigam pela ponta do torneio. O CASO No dia 5 de junho, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e durante o intervalo da partida parte da torcida do Palmeiras invadiu a área reservada pelos flamenguistas e uma briga generalizada tomou conta do estádio Mané Garrincha. Seguranças ainda tentaram conter o avanço do grupo, mas não conseguiram. Vinte e um torcedores do Palmeiras foram detidos após o confronto. Depois de serem ouvidos pela polícia, eles foram liberados até que as investigações fossem concluídas.