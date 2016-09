Joalheria dinamarquesa Pandora inaugura loja em Curitiba

A Joalheria dinamarquesa PANDORA, conhecida mundialmente pelo conceito Crie & Combine com os braceletes e Charms, acaba de inaugurar uma loja no Pátio Batel. A unidade, terceira de Curitiba, faz parte do projeto de expansão estabelecido pela marca este ano para o Brasil.

A nova unidade do Pátio Batel segue o conceito ‘Evolution Store’, projeto que foi totalmente planejado pela equipe de arquitetos da marca na Dinamarca e visa atender o perfil dos consumidores e suas expectativas em viver uma experiência completa e diferenciada de compra. O layout da loja permite que os clientes circulem livremente entre os produtos e os móveis que estão dispostos de uma forma integrada, permitindo que as joias sejam vistas mais de perto.

No Brasil desde 2009, a Pandona fechou o ano de 2014 com 35 lojas no país. Em 2015, a joalheria praticamente dobrou este número, fechando o ano com 68 lojas conceito. Para 2016 a marca segue com o plano de expansão e tem o objetivo de inaugurar mais de 20 novas unidades.