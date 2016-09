Brasil escalado para pegar o Equador. Veja quem sai jogando

Da redação Bem Paraná com CBF

(foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite divulgou na quarta-feira (31) o time que enfrenta o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2018, na Rússia. O time que sai jogando em Quito (18 horas de Brasília) é Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

"Vou utilizar cada jogador como ele atua em seu clube. Ouvi do Zagallo esses dias justamente isso, que a grande jogada é encontrar onde cada um se sente à vontade para jogar. Aí vem o desafio do treinador, que é encaixar essas peças com equilíbrio', disse.