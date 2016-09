Prefeitura encaminha Plano Municipal de Cultura para Câmara Municipal

A Prefeitura de Curitiba encaminhou nesta quinta-feira (dia 1º) o Plano Municipal de Cultura para votação na Câmara Municipal. Aprovado na V Conferência Municipal de Cultural realizada em dezembro de 2015, o Plano Municipal de Cultura é o instrumento de planejamento, afirmação de direitos culturais e de organização das políticas públicas no prazo de 10 anos, valendo entre 2016 a 2026. Esse é o último requisito a ser cumprido pelo município de Curitiba para sua integração plena ao Sistema Nacional de Cultura.



Em cumprimento ao compromisso do Plano de Governo, o Plano Municipal de Cultura de Curitiba foi construído, nos últimos três anos, depois de um amplo processo de participação democrática e debates com a classe artística, representantes das comunidades dos bairros, Conselho Municipal de Cultura e o poder público representado pela Prefeitura Municipal de Curitiba e a Fundação Cultural.



“O Plano Municipal de Cultura vai orientar a política cultural em nossa cidade nos próximos dez anos. Nesse sentido, é fundamental que incorporemos a lei de um plano geral, mas também os olhares dos vários setoriais e a perspectiva das dez regionais da cidade”, disse o presidente da FCC, Marcos Cordiolli.



"O Plano Municipal de Cultura certamente vai representar essa ampla diversidade da cultura. Ele consegue atender tanto o produtor cultural, que está buscando um resultado financeiro, como o artista que produz obras bastante inovadoras com pesquisa. Ao mesmo tempo, dá atenção aos artistas populares e discute o acesso da população que está no centro da cidade e nos diferentes bairros. Esse é o espírito: a política cultural deve atender dois milhões de pessoas, continuar fortalecendo o que Curitiba já tem de bom, as cadeias produtivas já organizadas, aquela produção artística já qualificada, e ao mesmo tempo abrir espaço para os novos que estão chegando”, destacou Cordiolli.

Prêmio



Em sintonia com a construção do Plano Municipal de Cultura, a Prefeitura de Curitiba recebeu em agosto o Prêmio Cidades Sustentáveis (PCS), promovido pelo Programa Cidades Sustentáveis e Instituto Ethos, em parceria com diversas organizações da sociedade civil. A premiação na área cultural veio com a gestão democrática da cultura, implantada em Curitiba, que tem como suporte o Programa “Participação Cidadã na Cultura”. O programa prevê a contribuição popular na construção, execução e avaliação nesta política pública, bem como a ampliação, o aprimoramento e o fortalecimento das ferramentas de transparência e dos canais de diálogo com os diferentes agentes culturais, com a sociedade e com instituições públicas e privadas.