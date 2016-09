Prefeitura diz que novo edital de parceria no Parque Olímpico deve sair na sexta

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio deve lançar nesta sexta (2) novo edital para parceria público privada (PPP) no Parque Olímpico da Barra, onde está a maior parte das arenas construídas especialmente para os jogos. O primeiro edital havia sido suspenso por divergências com o Tribunal de Contas do Município e com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). No novo modelo, a prefeitura terá que adiantar R$ 108 milhões para a desmontagem da Arena do Futuro -que foi construída em módulos e será transformada em quatro escolas- e pagará entre R$ 20 milhões a R$ 28 milhões por ano como contrapartida para manutenção das arenas a partir do terceiro ano de contrato. De acordo com o secretário especial de concessões e PPPs do município, Jorge Arraes, vencerá a disputa a empresa ou consórcio que apresentar o menor valor de contrapartida da prefeitura. As propostas serão recebidas 30 dias após a publicação do edital. O texto anterior não tinha o adiantamento e previa contrapartida da prefeitura de R$ 32 milhões. No processo, a prefeitura vai conceder a um parceiro privado a operação e manutenção do Velódromo, do Centro Olímpico de Tênis e da Arena Carioca 1. A Arena 2 será parte será transformado em um Centro Olímpico de Treinamento, gerido pelo Ministério do Esporte, e a Arena 3 vai virar uma escola municipal. O vencedor terá que desmontar a Parque Aquático, que será transformado em duas piscinas públicas. e entre suas atribuições está também a construção de um alojamento para atletas. Os investimentos previstos para o parceiro giram em torno de R$ 130 milhões. Arraes disse que há quatro interessados no processo, mas citou apenas o nome de dois: um consórcio formado por Dimensional e Urbem e a GL Events, que já opera a Arena Rio e o Riocentro.