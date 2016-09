Maquina recicladora começa a recuperar ruas na Regional Boqueirão

(foto: SMCS)

Assim como vem ocorrendo nas administrações do CIC e Pinheirinho, a Regional Boqueirão também terá ruas recuperadas pela máquina recicladora de asfalto da Prefeitura. Ao todo, oito ruas dos bairros Xaxim, Hauer e Boqueirão serão revitalizadas com a troca do antigo antipó por asfalto. Os trabalhos começaram nesta semana, num trecho de 580 metros da Rua Rodolfo Amoedo, na Vila São Pedro, Xaxim.



As obras dão continuidade à ação concentrada da Prefeitura para a recuperação de ruas importantes nos bairros da cidade. Nas últimas duas semanas, foram realizados trabalhos de reciclagem em 17 ruas na CIC, e em outras oito na Regional Pinheirinho. Na atual administração, perto de 250 quilômetros de asfalto novo, entre ações de implantação e revitalização de pavimento, foram feitos nas dez regionais de Curitiba.



Em média, a Prefeitura executa anualmente 45 quilômetros de reciclagem de pavimento, 20 quilômetros de implantação de asfalto e 39 mil metros quadrados de recuperação de pavimento nas operações “Tapa Buracos”.

A reciclagem é feita com o antipó triturado, reaproveitado como base para a adição de concreto e massa asfáltica. Em seguida, máquinas niveladoras preparam o terreno para o lançamento da fina camada de asfalto que permanecerá na rua por aproximadamente uma semana. Depois são aplicadas as demais camadas de massa asfáltica e realizada a sinalização.

A técnica possibilita o asfaltamento de maneira mais rápida e econômica. A Prefeitura de Curitiba dispõe atualmente de duas máquinas recicladoras. A utilização deste equipamento representa economia de tempo e de recursos em relação à implantação convencional de pavimentação asfáltica nas ruas de Curitiba.

Na Regional Boqueirão serão recuperadas as seguintes ruas:

- Rodolfo Amoedo, entre Odenir Silveira e Carmem Miranda;

- Theodomiro Furtado, entre Francisco Derosso e Dante Honório;

- Professora Maria de Assumpção, entre Alcindo Guanabara e Frei Henrique de Coimbra;

- Padre Dehon, entre Julio Cesar Ribeiro de Souza e Waldemar Kost;

- Júlio Cesar Ribeiro de Souza, entre Oliveira Viana e Pe. Dehon;

- Toda a extensão da 25 de Agosto;

- Maria Luiza Curial dos Santos, entre R. Paulo Setubal e Antonio Coelho dos Santos;

- Antonio Coelho Santos, entre Waldemar Loureiro Campos e Maria Luiza Curial dos Santos.