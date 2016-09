Jogadores do Estudiantes comemoram gol sobre o Belgrano: um time argentino será o próximo adversário do Coritiba (foto: Divugação/Estudiantes)

O Coritiba está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana 2016. A vaga foi garantida na última quarta-feira (dia 31), com o placar de 1 a 0 sobre o Vitória-BA, pela segunda fase. Nas oitavas, o time paranaense vai enfrentar o vencedor do duelo entre dois argentinos: Estudiantes e Belgrano. O Estudiantes venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. A partida de volta será em 15 de setembro.

A partida contra o time argentino, ainda sem data, será o 22º jogo do Coxa contra uma equipe estrangeira – seleção ou clube. O retrospecto histórico é positivo. Nessas 21 partidas, venceu nove, empatou seis e perdeu seis – marcou 35 gols e sofreu 24.

Apenas uma vez na história o Coritiba havia cruzado com um adversário argentino. Foi na fase de grupos da Copa Libertadores de 2004. No primeiro confronto, em Rosario, o Coxa perdeu por 2 a 0. No segundo, no Couto Pereira, vitória por 2 a 0, com gols de Reginaldo Nascimento e Adriano (lateral-esquerdo, ex-Barcelona, hoje no Besiktas-TUR). Aquele time, comandado pelo técnico Antonio Lopes, atuou naquela partida com a seguinte escalação: Fernando; Jucemar, Miranda, Reginaldo Nascimento (Danilo) e Adriano; Márcio Egídio, Ataliba, Capixaba e Ígor (Éder); Laércio (Roberto Brum) e Aristizábal.

O Coxa terminou aquela Libertadores em terceiro lugar no Grupo 9 (atrás de Rosario Central e Sporting Cristal-PER) e acabou eliminado. Na Libertadores 1986, o clube paranaense também não passou da fase de grupos. Ficou em 2º lugar, atrás do Barcelona-EQU.

Contando apenas as competições oficiais, o Coritiba tem retrospecto negativo contra estrangeiros, com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Todas essas partidas foram pela Copa Sul-Americana e pela Libertadores.

O saldo positivo internacional vem das competições não oficiais, disputadas pelo clube entre 1968 e 1972.

Considerando também os duelos contra brasileiros em competições internacionais, o saldo do Coritiba também é negativo. Clique aqui para ver esses números.

RETROSPECTO

O Coritiba contra estrangeiros

Jogos 21

Vitórias 9

Empates 6

Derrotas 6

Gols pró 35

Gols contra 24

Saldo 11

Aproveitamento de pontos 52,4%

TODOS OS CONFRONTOS INTERNACIONAIS DO CORITIBA

1968 Coritiba 1x0 Bulgária Curitiba Torneio Internacional de Verão 1969 Coritiba 1x2 Múrcia-ESP Múrcia-ESP Taça Ciudad de Murcia 1969 Coritiba 5x2 Valencia-ESP Valencia-ESP Taça Ciudad de Murcia 1970 Coritiba 0x0 Sparta Praga-ROM Curitiba Torneio Internacional de Verão 1971 Coritiba 4x2 Vojvodina-SER Curitiba Torneio Internacional de Verão 1972 Coritiba 1x1 Turquia Turquia Triangular na Turquia 1972 Coritiba 2x0 Fenerbahce Turquia Triangular na Turquia 1983 Coritiba 2x0 Bulgária Costa do Marfim Taça Ak-waba 1983 Coritiba 6x2 African Sport* Costa do Marfim Taça Ak-waba 1986 Coritiba 1x1 Barcelona-EQU Equador Libertadores 1986 Coritiba 1x2 Dep.Quito-EQU Equador Libertadores 1986 Coritiba 0x0 Barcelona-EQU Curitiba Libertadores 1986 Coritiba 3x1 Dep. Quito-EQU Curitiba Libertadores 2004 Coritiba 1x4 Sport. Cristal-PER Peru Libertadores 2004 Coritiba 1x1 Olimpia-PAR Curitiba Libertadores 2004 Coritiba 0x2 Rosario-ARG Argentina Libertadores 2004 Coritiba 2x0 Rosario-ARG Curitiba Libertadores 2004 Coritiba 1x1 Olimpia-PAR Paraguai Libertadores 2004 Coritiba 2x0 Sport. Cristal-PER Curitiba Libertadores 2013 Coritiba 0x1 Itagüí-COL Curitiba Copa Sul-Americana 2013 Coritiba 1x2 Itagüí-COL Colômbia Copa Sul-Americana

*Clube da Costa do Marfim