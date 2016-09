Número de emplacamentos cresce 1,53% em agosto

O total de emplacamentos no mês de agosto foi 1,53% maior que o registrado em julho. Ao todo, foram comercializadas 275.980 unidades em agosto, contra 271.817 em julho deste ano. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 1º, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) qeu apurou o desempenho do setor automotivo no mês de agosto e do acumulado de 2016.

Em relação a agosto do ano passado (319.224 unidades), houve queda de 13,55% e, no acumulado de janeiro a agosto 2015/2016, a retração chegou a 20,64% para todos os segmentos somados. Foram emplacadas, de janeiro a agosto deste ano, 2.140.477 unidades, contra 2.697.166 no mesmo período do ano passado.

O resultado positivo do mês de agosto sobre julho pode ser atribuído ao maior número de dias úteis, já que foram 23 dias em agosto, contra 21 em julho. Não fosse por isso, o resultado teria sido negativo, já que as vendas diárias sofreram retração de 8% em agosto, na comparação ao mês anterior. “Também as Olimpíadas impactaram, negativamente, nos dias de vendas, reduzindo o fluxo de clientes nas concessionárias nos dias dos jogos, mas tudo foi compensado pelo maior volume de dias úteis no mês”, explicou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, para quem o setor e a economia devem começar a reagir a partir da definição do quadro político nacional. “Sabemos que os índices de confiança estão melhorando e, com a definição política, a economia e o setor devem começar a reagir, ainda que moderadamente, nos próximos meses, o que nos faz projetar uma queda menor no acumulado do ano, em torno de 16%”, acredita Assumpção Júnior.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves também apresentaram alta de 1,9% nos emplacamentos em agosto. Foram emplacadas 178.103 unidades, contra 174.780 em julho. Se comparado com agosto de 2015 (199.833 unidades), o resultado aponta queda de 10,87%. No acumulado do ano, esses segmentos caíram 22,80%. Foram comercializadas 1.303.987 unidades nos primeiros oito meses de 2016, contra 1.689.043 no mesmo período de 2015.