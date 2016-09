Braz desiste fica com bronze na Liga Diamante; francês é ouro no salto com vara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Thiago Braz, ouro nos Jogos Olímpicos, e o francês Renaud Lavillenie se encontraram pela primeira vem em uma competição após a Rio-2016 nesta quinta-feira (1º), e o europeu se deu melhor. Na etapa de Zurique, na Suíça, da Liga Diamante de atletismo, Thiago desistiu após superar a marca de 5,84 m e abriu caminho para Lavillenie, prata nos Jogos do Rio, e para o americano Sam Kendricks, bronze na Olimpíada. Na disputa pelo ouro, ambos passaram pelo 5,90 m e depois não tiveram mais sucesso em suas tentativas. Por isso, os dois levaram o ouro em um acordo com os juízes. Thiago Braz ficou com a medalha de bronze. A causa da desistência do brasileiro não foi divulgada. O atleta deve falar ainda nesta quinta, na zona mista do estádio suíço. Lavillenie é uma unanimidade na Liga Diamante. Desde que a competição foi criada, em 2010, o francês nunca perdeu o título. Em 2016, ele já garantiu sete títulos seguidos no torneio.