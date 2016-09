Crianças de projetos sociais participam do jogo da seleção em Curitiba

Mais de mil crianças e jovens de programas de iniciação ao vôlei, com foco no desenvolvimento cidadão por meio do esporte, irão participar do Desafio de Ouro, em Curitiba. O evento reúne no sábado, às 16h, no Estádio Atlético Paranaense, a seleção brasileira masculina de vôlei – campeã dos Jogos Olímpicos Rio 2016 – e a equipe de Portugal para um jogo comemorativo.

As instituições escolhidas para receber ingressos foram o Instituto Compartilhar, liderado pelo supertécnico Bernardinho, o Projeto Leões do Vôlei, idealizado pelo supercampeão do vôlei de praia Emanuel, e o Projeto Gibinha Vôlei, tocado por Giba, que participou de quatro Jogos Olímpicos, entre 2000 e 2012.

A compra de ingressos para o Desafio de Ouro pode ser feita online, pelo site www.ingressoscap.com.br/.

Mais informações em http://2016.cbv.com.br/desafio-de-ouro-2016.html