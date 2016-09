Cristovam é chamado de golpista em comissão do Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Defensor do impeachment ex-presidente Dilma Rousseff, o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) foi alvo de um protesto nesta quinta (1º) enquanto presidia a sessão da Comissão de Educação do Senado. Estudantes que acompanhavam uma audiência pública sobre o projeto de lei da chamada Escola Sem Partido gritaram palavras de ordem contra o presidente Michel Temer e chamaram Cristovam de "golpista, traidor e vergonha do DF". Eles também empunharam cartazes com as críticas. Diante da confusão, o senador foi obrigado a encerrar a audiência antes do seu fim. Após o ocorrido, ele afirmou que não se sentiu agredido pelos alunos mas ficou incomodado com as reações. Ele explicou ainda que os alunos começaram a se manifestar impedindo que os convidados continuassem a falar. "Comecei a ouvir o grito de 'golpista'. E eu fiquei nove anos fora do Brasil para não conviver com golpista e não quero que ninguém conviva com golpista. Como eles achavam que ali a mesa estava sendo coordenada por um golpista, em homenagem a eles, já que eles não têm coragem de se exilarem como eu fiz, preferi sair e suspender a sessão", disse. O senador também explicou que chamou os manifestantes para ficarem com os cartazes atrás dele de modo que as câmeras de televisão pudessem vê-los. Cristovam foi ministro da Educação do governo Lula mas rompeu relações com o PT e com o ex-presidente depois de ter sido demitido do cargo por telefone. Ele é relator do projeto na comissão mas discorda de seu mérito. Para ele, os professores devem ter liberdade de ensino. "Tenho até a impressão de que fui mais doutrinado por colegas do que por professores. Tem tanta influência hoje, muito mais do que a atuação só do professor", disse.