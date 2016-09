Carreira de Massa é marcada por título perdido, acidente e amizade com Schumacher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 14 anos como piloto titular de uma equipe na F-1, Felipe Massa colecionou amizades, sofreu acidentes graves e ficou muito próximo de sagrar-se campeão. Nesta quinta-feira (1º), o brasileiro anunciou que se aposentará da principal categoria do automobilismo mundial no final da temporada. Sua última prova deve ser o GP de Abu Dhabi, marcado para o dia 27 de novembro, quando provavelmente completará 250 corridas na F-1. Felipe Massa estreou na F-1 em 2002 pela Sauber.

Na oportunidade, somou quatro pontos e terminou na 13ª colocação. No ano seguinte, foi piloto de testes da Ferrari.

Ele retornou para a Sauber e disputou as temporadas de 2004 e 2005. Em 2006, enfim estreou pela escuderia italiana na vaga de Rubens Barrichello. Na ocasião, construiu uma grande amizade com o alemão Michael Schumacher, que se aposentou pela primeira vez da categoria naquele ano. Na quinta prova da temporada, Massa obteve seu primeiro pódio pela equipe --ficou em terceiro lugar.

A primeira vitória foi conquistada no GP da Turquia, quando largou na pole position. Ele voltou a subir no alto do pódio na última corrida da temporada, quando venceu o GP do Brasil. Com o triunfo, encerrou um jejum de 13 anos de pilotos brasileiros sem vitória em casa. A última tinha sido em 1993, com Ayrton Senna. Sem Schumacher e com Raikkonen como companheiro, Massa venceu três corridas em 2007. Ele terminou em quarto na classificação geral. Com uma vitória na última corrida, o finlandês faturou o título com um ponto a mais que Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Em 2008, Massa ficou muito próximo de conquistar o título da F-1. Ele obteve seis vitórias, a última delas ao cruzar a linha de chegada de Interlagos em primeiro. Porém, na última curva, Hamilton ultrapassou Timo Glock, garantiu o quinto lugar e estragou a festa do brasileiro por um ponto. Antes do GP Brasil, Massa largou na pole position no GP de Cingapura e brigava pela vitória, quando Nelsinho Piquet, então na Renault, provocou um acidente propositalmente.

Assim, Massa foi para o pit stop e viu a Ferrari se atrapalhar e prejudicar sua corrida. A escuderia liberou o brasileiro com a mangueira de combustível ainda presa ao tanque. Em 2009, o brasileiro teve o seu acidente mais grave na categoria. Durante o treino classificatório para o GP da Hungria, uma mola se desprendeu do carro de Rubens Barrichello e atingiu em cheio o capacete de Massa.

Ele ficou desacordado e bateu no guard rail. Massa teve concussão cerebral, precisou passar por cirurgia e só voltou a competir em 2010, quando teve como companheiro Fernando Alonso. Naquele ano, o brasileiro recebeu ordem da Ferrari para liberar a ultrapassagem de Alonso. Massa ficou na Ferrari até 2013. No ano seguinte, se transferiu para a Williams, equipe que o levou apenas cinco vezes ao pódio até agora.