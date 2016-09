Campanha de vacina contra dengue tem baixa adesão no Paraná

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A três dias do encerramento da primeira campanha pública de vacinação contra a dengue no Brasil, a baixa adesão preocupa a secretaria da Saúde do Paraná. Apenas 17% da meta foi cumprida até agora, segundo o governo estadual. O Paraná comprou 500 mil doses da vacina, recém-aprovada pela Anvisa, a um custo de R$ 50 milhões -e somente 87 mil foram aplicadas.

A expectativa era que pelo menos 80% delas fossem distribuídas.

Para o diretor de imunização do Paraná, João Luis Crivellaro, a faixa etária do público-alvo (de 15 a 27 anos), além da desconfiança em relação à nova vacina, são os principais fatores que explicam a baixa adesão. "Esse público não frequenta a unidade de saúde, não busca o serviço. São jovens que trabalham, estudam. E nunca acham que vão pegar algum tipo de doença", afirmou.

O fato de o inverno ser a "baixa temporada" do mosquito Aedes aegypti, com poucos casos da doença, também dificulta a adesão à campanha. O maior número de ocorrências ocorre no verão. "Se a população não for vacinada, corremos o risco de enfrentarmos uma séria epidemia a partir de dezembro, ainda pior do que a epidemia deste ano", afirmou o diretor-geral da secretaria da Saúde do Paraná, Sezifredo Paz. Na última temporada, o Paraná registrou 61 mortes por dengue.

DESINFORMAÇÃO

Boatos e desinformação sobre a vacina também têm sido relatados em alguns municípios. "É medo. Escutam um boato e não querem tomar", diz o pintor industrial Wallace Domingues, 35, morador de Paranaguá e o primeiro vacinado contra a doença no Estado. "Umas 200 pessoas vêm me perguntar, todo dia: 'Ah, se eu tomar, vou ficar com dengue?'. Não tem lógica", conta Domingues. A vacina contra a dengue trabalha com o vírus inativado.

A eficácia da aplicação é de 66% após três doses, para os quatro sorotipos da doença -considerada baixa por alguns imunologistas, mas suficiente para gerar bons resultados em regiões endêmicas, segundo o governo.

De acordo com a secretaria da Saúde do Paraná, nenhuma reação moderada ou grave à vacina foi registrada entre os mais de 80 mil pacientes imunizados –e apenas 0,03% deles tiveram reações leves, como dores musculares ou febre moderada. "Não há risco de se contrair dengue. A vacina se mostrou muito segura", diz Isabella Ballalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Para ela, o tempo e o reforço na comunicação podem ajudar a aumentar a taxa de adesão.

ESTRATÉGIAS

O governo do Paraná encerra a campanha neste sábado (3). Na próxima semana, fará uma reunião para reavaliar as estratégias de comunicação e de vacinação. O uso mais intensivo de redes sociais, como WhatsApp e Facebook, já é considerado como uma importante estratégia para aumentar a adesão da população. No último mês, equipes de vacinação foram a mercados, lojas e empresas para tentar ampliar o alcance da vacinação, e estenderam o horário de funcionamento de postos de saúde.

Até mesmo a atleta de vôlei de praia, Ágatha Rippel, medalhista de prata na Olimpíada, foi vacinada em sua cidade natal, Paranaguá, e convocou a população para repetir o gesto. As vacinas remanescentes, que vencem apenas no final de 2017, podem ser aplicadas nas próximas campanhas. O governo também avalia estender a campanha atual.