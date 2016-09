Polícia Federal intima diretor artístico do Municipal a entregar passaporte

GUSTAVO FIORATTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pedido da CPI que investiga irregularidades no Theatro Municipal de São Paulo, a Polícia Federal entregou, nesta quarta (31), na residência de John Neschling, uma intimação para que o maestro entregue seu passaporte. Diretor artístico do Theatro Municipal, ele responde a inquérito criminal no Ministério Público por supostamente favorecer, no teatro, um agente que o representa fora do país. O maestro nega as acusações, apontadas por delatores investigados no caso. O pedido de apreensão do passaporte do maestro foi votado na sessão de acareação da CPI da Câmara dos Vereadores na última quarta. Ele havia sido convocado mas se ausentou. A comissão também requereu na Justiça a condução coercitiva do maestro a uma sessão futura na câmara, mas o pedido foi indeferido. Segundo a assessoria de imprensa da PF, o advogado de Neschling já comunicou ter recebido a intimação e deve tentar reverter a medida na Justiça. Ainda nesta quarta, o Tribunal de Contas do Município votou pela rejeição das contas do teatro referentes ao ano de 2014. O relator Edson Simões também julgou irregulares os contratos de gestão e as prestações de contas do IBGC relativas a 2013 e 2014.