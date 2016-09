Jogos Escolares de Curitiba reúnem 1600 estudantes

(foto: Divulgação/SMCS)

inspirar os estudantes a apreciarem e praticarem atividades esportivas. Entre as modalidades que mais receberam inscritos estão ciclismo, corrida de rua e futsal. Este ano, o evento promove ainda um festival de práticas de aventura, que envolve o skate, a escalada indoor e o slackline. “A intenção é reunir os estudantes em ações participativas, num momento de lazer com atividades de caráter motivador e contato com a natureza”, explica a gerente de currículo da Secretaria Municipal da Educação, Juciele Gemin.



Entre as unidades participantes está a Escola Municipal Júlia Amaral Di Lenna, no Boa Vista, que tradicionalmente participa dos Jogos Municipais. Nesta edição, a unidade leva mais de 80 estudantes para competir nas diversas modalidades e também para proporcionar a interação com outras escolas. “Depois de muitas ações com o tema das olimpíadas e paralimpíadas, agora é hora de colocar nossos meninos e meninas como protagonistas dos esportes. Antes eles eram expectadores agora são atletas que participam de uma vivência significativa”, disse a diretora da escola, Julianna Laudicelli de Oliveira Cruz.



Participam dos Jogos Escolares 201 equipes das escolas municipais Albert Schweitzer, Herley Mehl, Júlia Amaral Di Lenna, Maria Clara Brandão Tesserolli, Papa João XXIII, Prefeito Omar Sabbag, Professor Erasmo Piloto e São Miguel, CAIC Bairro Novo e CAIC Cândido Portinari.



“Ao educar o jovem por meio da prática desportiva escolar estamos cada vez mais difundindo e reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento olímpico. Ideais direcionados à construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e jogo limpo”, explica a diretora do Departamento de Ensino Fundamental, Leticia Mara de Meira.



A premiação para modalidades acontece com troféus, para as três primeiras colocações e medalhas de participação para todos os estudantes.