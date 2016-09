Flórida se prepara para chegada de primeiro furacão em 11 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade Hermine ganhou força nesta quinta-feira (1) e já pode atingir a costa da Flórida como um furacão. Esse deve ser o primeiro furacão no Estado americano desde 2005. Enquanto aguardam a chegada, moradores de cidades às margens do golfo do México se preparam pregando madeiras em suas janelas, colocando sacos de areia em suas portas, estocando mantimentos e saindo de áreas mais baixas. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, sediado em Miami, os ventos de Hermine atingiram 120 km/h. A expectativa é que o furacão toque o chão entre a noite desta quinta e a madrugada desta sexta-feira. O governador da Flórida, Rick Scott, decretou emergência em 51 dos 67 condados do Estado. Cidades como Tampa e Daytona estão em alerta. Oito mil membros da guarda estadual deverão estar mobilizados para agir. Algumas escolas e departamentos públicos não abriram nesta quinta. "Essa é uma tempestade que traz risco de vida", disse Scott. O mar agitado já inundou algumas vias, na região da baía de Tampa, inviabilizando o trânsito. Moradores das cidades costeiras passaram o dia pregando placas de madeira nas portas e janelas de suas casas. Em uma delas, era possível ler "Bring it on, Hermine" (algo como "Venha com tudo, Hermine", em inglês). Apesar do desafio, Joe Allen, autor da frase, admite a preocupação. "Nunca pode-se estar completamente protegido da natureza". Wilma, o último furacão a atingir a Flórida, há 11 anos, causou cinco mortes e um prejuízo de U$ 23 bilhões.