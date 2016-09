Governo de SP proíbe protestos na avenida Paulista neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (1) que manifestações na avenida Paulista neste domingo (4) estão proibidas. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou, em nota, que o motivo é a "passagem da tocha paraolímpica, que integra a cerimônia oficial dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016". No comunicado, a secretaria afirma que "será evitado o fechamento das vias importantes da cidade" para que "sejam preservados os direitos das pessoas que não participam das manifestações e garantida a ordem pública". Também diz que até o momento não recebeu comunicados de atos nos próximos dias. Nesta quarta (3), sete pessoas ficaram feridas na capital paulista após confrontos com a Polícia Militar em protestos contra a posse do presidente Michel Temer e o impeachment de Dilma Rousseff. Na nota, a SSP diz que, "após a ocorrência de protestos violentos, com atos de vandalismo", vai a público "reafirmar que respeita o direito de manifestação" e que está "empenhada em garantir a segurança dos manifestantes" - - "Diante da ocorrência de protestos violentos, com atos de vandalismo, ocorridos ontem, a Secretaria de Segurança Pública reuniu nesta quinta-feira, 1 de setembro, os comandos das Polícias Civil e Militar e vem a público reafirmar que respeita o direito de manifestação e está empenhada em garantir a segurança dos manifestantes. Ressalta ainda que, conforme determina a Constituição, é obrigatória a comunicação de hora, local e trajeto em que se realizarão os atos públicos. Para que sejam preservados os direitos das pessoas que não participam das manifestações e garantida a ordem pública, será evitado o fechamento das vias importantes da cidade. A SSP informa ainda que até o momento não recebeu qualquer comunicado oficial de movimentos organizados dando ciência da realização de manifestações públicas nos próximos dias. Por fim, a secretaria alerta que, no domingo, não será permitida a realização de atos na avenida Paulista, pois toda a extensão da avenida estará reservada para o evento de passagem da tocha paraolímpica, que integra a cerimônia oficial dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016."