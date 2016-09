Investimentos no Mabu de Foz do Iguaçu

Wellington Estruquel (foto: Divulgação)

Wellington Estruquel, CEO da Rede Mabu de Hotéis e Resorts, anuncia a construção de uma das maiores praias termais do mundo. A atração, pertencente ao Blue Park, maior parque aquático da Região Sul do País, conta com mais de 11m² de faixa de areia, além de muitas atrações para toda a família. “Os dois lançamentos representarão muito para a economia da região, devendo gerar um movimento constante e aquecer ainda mais o turismo em Foz e em todo o Estado”, afirma o executivo. O projeto faz parte do My Mabu, propriedade de venda compartilhada de apartamentos que será construída em frente ao Blue Park, facilitando o acesso gratuito dos proprietários à estrutura e aos serviços do local. A rede está investindo R$ 200 milhões reais para a realização dos dois projetos. As obras foram iniciadas há pouco tempo e, com sua construção, serão geradas cerca de 500 oportunidades de empregos diretos.

UNIMED CURITIBA COMPLETA 45 ANOS

Alexandre Bley, diretor-presidente da Unimed Curitiba, comemora os 45 anos da cooperativa, sendo líder no mercado de saúde suplementar de Curitiba e região, com mais de 40% do market share. A cooperativa curitibana é a sétima maior do sistema Unimed em número de beneficiários – são mais de 545 mil –, ocupando a segunda posição em reservas financeiras e a quarta em termos de patrimônio líquido. Com o objetivo de buscar a sustentabilidade do negócio e crescimento em meio a um cenário de crise político-econômica, a atual gestão da Unimed Curitiba precisou revisitar todos os processos. “Analisamos tudo que estava sendo feito, a fim de propor melhorias para otimização de recursos e estrutura, sempre colocando o atendimento ao nosso beneficiário como prioridade”, explica o executivo.

Hoslei Pimenta, diretor comercial da Kalunga, maior rede varejista de suprimentos para escritório, informática, material escolar e papelaria do País, comunica a inauguração da quarta loja no Paraná, a primeira na região de Foz do Iguaçu. Localizada no Shopping Catuaí Palladium, a nova unidade ocupa um espaço de 860 m² e terá um mix de mais de 10 mil produtos à disposição dos clientes.



Antônio Carlos de Freitas, vice-presidente de Relações Institucionais da Droga Raia, acaba de comunicar a inauguração de nove lojas pelo Estado do Paraná. São quatro em Curitiba e uma em Cascavel, Araucária, Maringá, Toledo e Ponta Grossa. Com essas inaugurações, a companhia dá continuidade a sua estratégia de crescimento e à consolidação da sua presença no território nacional e, principalmente, no Estado.