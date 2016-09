No Brasileirão, Atlético é o time que menos tenta driblar

Nikão: entre os jogadores dos 20 clubes, ele é o 4º que mais acerta dribles (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlético Paranaense é o time que menos tenta dribles no Campeonato Brasileiro de 2016. O clube tem média de 11,1 tentativas de dribles por jogo. A equipe que mais usa esse recurso é o Grêmio, com média de 18 por partida. Os dados são do WhoScored.

Dessas 11,1 tentativas, o Atlético acerta 5,3 por jogo – 47% de eficiência nesse tipo de jogada. Quem tem maior precisão nos dribles é o São Paulo, com 58% (tenta 15,6 por jogo e acerta 9,1).

O fato de não aparecer entre os principais dribladores não é preocupante. Até porque os quatro integrantes do atual G4 do Brasileirão não aparecem em destaque no ranking de dribles. O Corinthians é sétimo que mais tenta essa jogada (15,4 por jogo), o Palmeiras é o 11º (com 13,9), o Flamengo é o 15º (com 13,4) e o Atlético-MG é o 17º (com 12).

O vice-lanterna Santa Cruz, por exemplo, é o terceiro time que mais usa o drible na competição, com 16,7 vezes por jogo.

No Atlético-PR, só um jogador se destaca nos dribles: o meia Nikão. Ele está em quarto lugar no ranking de dribles certos por jogo, com média de 1,6. O líder nessa lista é o meia-atacante Marinho, do Vitória, com 3,0 por partida.

No elenco do Atlético, os jogadores que mais tentam dribles são Lucas Fernandes (2,3 por jogo), Nikão (2,2), Léo (2,1), Cabral (2,0), Juninho (2,0), Nicolas (1,3) e Giovanny (1,3).

Os atleticanos que mais acertam dribles são Nikão (1,6 por jogo), Cabral (1,5), Lucas Fernandes (1,0), Nicolas (1,0) e Léo (0,9).

Os jogadores do elenco que mais erram dribles são Lucas Fernandes (1,3), Léo (1,3), Juninho (1,3), Giovanny (0,8) e Pablo (0,7).

Do setor ofensivo, os jogadores que menos tentam dribles são André Lima (0,1 por jogo), Pablo (1,0) e Marcos Guilherme (1,0).