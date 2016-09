(foto: Reprodução)

Uma menina de 11 anos foi mandada de volta da escola para casa em Kansas, nos Estados Unidos. O motivo? É que a garota, que se chama Bella, violou o "código de vestimenta" adotado pelo Lansing Middle School por usar um modelito classificado muito curto - embora estivesse vestindo ainda uma calça legging.

O episódio foi relatado no Facebook pela mãe da garota, Kimberly Jones. Segundo ela, um coordenador da escola teria ainda medido o comprimento do vestido da estudante, ao passo que dois funcionários do colégio teriam afirmado que "meninos de 13 anos não se controlam com esse tipo de vestido".

O caso aconteceu em 24 de3 agosto e, dias depois, a escola publicou um novo código de vestimenta proibindo as leggings.

Depois do ocorrido, Bella pediu para estudar em outro local.