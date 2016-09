Estudante tem olho perfurado após protesto contra Temer

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estudante Deborah Fabri, 19, que teve uma perfuração no olho esquerdo durante os protestos contra a cassação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) nesta quarta-feira (31), disse aos médicos que a atenderam ter sido foi ferida após uma explosão. A suspeita é que um estilhaço da bomba tenha atingido a garota. O confronto entre PMs e manifestantes na rua da Consolação deixou pelo menos sete feridos. A jovem foi atendida no Hospital das Clínicas e transferida para o Hospital de Olhos Paulista (H.Olhos), onde foi submetida a uma cirurgia na madrugada desta quinta (1). Em mensagens nas redes sociais, a jovem disse que sofreu uma lesão e perdeu a visão do olho esquerdo. "Ela apareceu aqui, transferida de outra unidade, dizendo que estava no movimento [de manifestantes] e houve a explosão, alguma coisa assim, e perfurou o olho", afirmou o diretor operacional do hospital, Willian Fidelix. Segundo o diretor, somente exames futuros poderão dar certeza de que ela perdeu a visão do olho esquerdo. "Mas chances de recuperação total da visão não são grandes", disse o diretor. O exame inicial detectou escoriações na face, na pálpebra e uma perfuração grande no olho esquerdo. A jovem não consegue detectar letras e movimentos de mãos, mas ainda tem o que os médicos chamam de percepção de luz. Ainda de acordo com o diretor, não havia nenhum resíduo do objeto que perfurou o olho da jovem. A Secretaria de Segurança Pública disse que a jovem não havia registrado boletim de ocorrência até as 17h30 desta quinta (1).