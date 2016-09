Cristóvão fala em recuperar confiança de time corintiano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Corinthians Cristóvão Borges falou do desempenho em campo do time do Corinthians após o empate com o Fluminense pela Copa do Brasil e jogos irregulares no Campeonato Brasileiro. Após saídas de atletas como Elias, o treinador disse que busca recuperar a confiança do elenco. "O ambiente de todo mundo é buscar confiança. A gente está procurando definições de equipe, de sistema de jogo, já mudei o sistema algumas vezes para que todos tenham regularidade para ganhar confiança", disse o treinador ao programa “Seleção SporTV”. "Quando eu cheguei, essa primeira parte do meu trabalho, tivemos resultados positivos seguidos e isso foi bom para o começo. Essas oscilações são naturais e, quando acontece isso, às vezes, a equipe não está com autoconfiança para aguentar isso. Eu já fiz mudanças e acho que já tem, pelo menos, uma compreensão maior em relação a tudo isso. A diretoria sabe o que acontece", comentou. O Corinthians vem apresentando desempenho bastante irregular em seus últimos jogos. Empatou na quarta (31) com o Fluminense por 1 a 1, pela Copa do Brasil. Antes disso, no Nacional, perdeu para a Ponte Preta, venceu o Vitória e caiu ante o Grêmio.