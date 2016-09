Paraná Clube fica sem sete jogadores para sábado

Lucas Otávio: volante pode ser titular do Paraná no sábado (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube não poderá contar com sete jogadores para a partida deste sábado (dia 3), contra o Oeste, em Osasco. O lateral-esquerdo Rafael Carioca e o volante Claudevan foram vetados pelo departamento médico e não viajam com a delegação. Outros cinco seguem em recuperação médica: o lateral-esquerdo Fernandes, o zagueiro Leonardo, os meias Murilo Rangel e Válber e o atacante Henrique.

O técnico Marcelo Martelotte não deu pistas sobre a escalação. O mais provável, porém, é que o volante Lucas Otávio entre no lugar de Claudevan. Lucas Otávio entrou no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, na terça-feira, e teve bom desempenho. Na lateral-esquerda, o reserva imediato é Henrique Gelain.

Nas demais posições, a novidade pode ser Lúcio Flávio no lugar de Fernando Karanga. Outra alterção pode ser o meia Nadson no lugar do atacante Guilherme Queiroz.

A provável escalação da equipe para sábado é Marcos; Diego Tavares, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain; Anderson Uchôa, Lucas Otávio, Nadson (Guilherme Queiroz), Cristian e Robson; Fernando Karanga (Lúcio Flávio).

Martelotte vem usando o esquema tático 4-2-3-1 desde que chegou ao Paraná.