Polícia identifica 9 torcedores em invasão a CT

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil já identificou nove torcedores que participaram da invasão ao CT do São Paulo. Segundo a delegada Margarete Barreto, responsável pela investigação, todos são membros de torcidas organizadas, mas não terão os nomes divulgados para não atrapalhar as investigações. Na segunda-feira (29), quatro tinham sido identificados e prestaram depoimento no Drade (Delegacia de Repressão a Delitos de Intolerância Esportiva), entre eles Henrique Gomes, o Baby, presidente da Torcida Independente, maior organizada do São Paulo. Os outros cinco identificados ao longo desta semana ainda não foram ouvidos. "Não houve invasão, agressão, nada", disse Gomes à Folha de S.Paulo nesta quinta (1º). Segundo ele, os portões foram abertos para cerca de 100 torcedores que participariam do Passaporte Tricolor, programa que vende pacotes para visitas ao CT do clube, e "a massa foi junto". "Estou à disposição da Justiça", completou Gomes, que ainda afirmou que os protestos continuarão pelo menos até abril de 2017, quando acontecem as eleições para presidente do clube. O São Paulo nega a versão do presidente da organizada. Segundo a assessoria do clube, a visita dos torcedores através do Passaporte Tricolor ocorreu no sábado (27), mas diz que eles já estavam dentro do CT quando ocorreu a invasão. O clube afirma que o portão de entrada não estava completamente trancado com correntes, até para evitar um possível esmagamento dos presentes, mas garante que ele foi aberto à força pelos torcedores. Além disso, o São Paulo afirma estar estimulando uma sindicância na Polícia Militar para que se esclareça o motivo de parte dos policiais que acompanhavam o protesto ter deixado o local antes do fim do ato.