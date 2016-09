Ibama multa Petrobras em R$ 12,5 milhões por vazamento em Sergipe

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Ibama decidiu aplicar multa de R$ 12,5 milhões à Petrobras por poluição no litoral de Sergipe. O acidente ocorreu em maio, quando uma mancha de óleo atingiu quatro quilômetros de praia em Aracaju. Em nota divulgada nesta quinta-feira (1), o órgão ambiental informou que após análises laboratoriais do óleo, a Petrobras assumiu a autoria do acidente. O vazamento ocorreu em emissário submarino submarino do terminal de petróleo da empresa na praia de Atalaia. "Após apuração, concluiu-se que a substância tratava-se de mistura de sulfeto de ferro com traços de óleo, compatível com o petróleo produzido na Bacia de Sergipe-Alagoas", disse o Ibama. A multa foi aplicada por 'lançamento de resíduo no mar em desacordo com a legislação vigente", segundo o órgão ambiental. Na nota, o Ibama diz ainda que, embora o empreendimento seja licenciado pelo governo estadual, já havia identificado falhas no descarte de água do terminal e chegou a alertar a empresa para regularizar a situação. A Petrobras ainda não comentou o assunto.