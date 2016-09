(foto: Getty Images)

Domingo passado (28/08), aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, o MTV Video Music Awards 2016. Os melhores artistas da música no ano foram premiados e um dos destaques sempre é o look e maquiagens das mulheres que comparecem ao evento. Eu convidei Luiza Garmendia para passar por aqui e dar sua opinião e mostrar três estilos de beleza que foram destaques na edição. A cantora Alicia Keys, totalmente cara limpa, para mim foi a coisa mais linda de se ver, em meio a tantos enfeites e rostos que fogem totalmente da realidade. A gente sabe que as maquiagens transformam qualquer pessoa e que muitas dessas estrelas nunca foram vistas como realmente são, então, alguém para subverter o evento é maravilhoso! E depois tem duas clássicas: a celebridade televisiva Kim Kardashian e modelo Naomi Campbell. Lista de desejos: o batom que Naomi usou e que já está a venda no site da Pat MacGraph (www.patmc grath.com). A maquiadora inglesa é uma das mais respeitadas no seu meio e agora tira essa carta da manga com um dos lançamentos mais esperados do ano. Acesse o site para ver como funciona e quanto custa. Nas legendas das fotos, comentários da Luiza. Beijos!

Fotos: Getty Images Naomi Campbell

A minha diva é a modelo Naomi Campbell. Ela escolheu uma maquiagem digna do estilo Old Hollywood. Pele perfeita, olhos marcados com cílios postiços e nos lábios, o novo batom sucesso de Pat McGraph, o vermelho com extra brilho dourado. Kim Kardashian

Com uma plástica de rainha da really tv, Kim Kardashian, fez a linha “um look natural: acabei de sair do chuveiro”. Não se enganem! Tem muita maquiagem grifada com produtos Laura Mercier nesse rosto! Quem contou foi Mario Dedivacnovic, maquiador de Kim. Alicia Keys

Ela explicou que escolher não usar maquiagem em tapetes vermelhos não significa ser contra. A mensagem é simplesmente estar livre e segura para aparecer em público da maneira como você se sente bem. E que coisa maravilhosa se sentir bem com o rosto nu.

