Mulher moderna é retratada em A.M.A.D.A.S

Elizabeth Savalla (foto: Divulgação)

O espetáculo A.M.A.D.A.S - Associação de Mulheres que Acordam Despencadas, será apresentado amanhã às 21h e domingo às 19h, no Guairinha, com interpretação de Elizabeth Savala.



Através do humor, o espetáculo coloca em discussão questões importantes sobre a condição da mulher moderna. O texto enfoca a via crucis de uma mulher que chega à meia-idade pressionada pelas demandas de uma sociedade cada vez mais fútil e superficial.



A protagonista é uma mulher que chega à meia idade pressionada pelas demandas de uma sociedade cada vez mais fútil e superficial. Interpretada por Elizabeth Savala, suas inseguranças, como a impossibilidade de conservar o visual e o comportamento típicos da juventude a essa altura da vida, são expostas em uma reunião das A.M.A.D.A.S.



Assim o espetáculo coloca o dedo na ferida de mulheres a caminho da maturidade, mas de forma inteligente e bem humorada, com texto de Regiana Antonini, que se declara imune a essa ideologia e direção de Luiz Arthur Nunes.



SERVIÇO:

A.M.A.D.A.S Associação de Mulheres que Acordam Despencadas

Data: 3 e 4 de setembro, sábado às 21 e domingo às 19h

Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha)

Ingressos: R$ 90,00.

R$ 6,00. Desconto de 50% para Cartão do Assinante da Gazeta do Povo

Classificação: 12 anos