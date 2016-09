Alexandre Pires, Belo e Luiz Carlos (Banda Raça Negra): a nata do samba (foto: Divulgação)

Os ícones do samba brasileiro da década de 90, Luiz Carlos (Banda Raça Negra) e Alexandre Pires, continuam juntos no novo projeto Gigantes do Samba II e ainda trazem Belo e Ana Clara como novidades para Curitiba. O show acontecerá hoje no palco do Grande Auditório do Teatro Positivo, às 21h, com produção da Multi Eventos Promoções. Os ingressos estão à venda a partir de R$120.



Serão três importantes personalidades da história do samba e uma nova aposta feminina que recebe, nada mais nada menos, que o aval de: Luiz Carlos, Alexandre Pires e Belo. Juntos eles representam 60 milhões de discos vendidos.



Em todas as apresentações terão abertura da voz feminina de Ana Clara, que também cantará uma música com o trio. Cada artista irá reviver seus maiores sucessos e também serão feitas três canções a serem interpretadas pelo trio.



A produção musical será assinada por Alexandre Pires, a estrutura será digna destes Gigantes, que não pouparam esforços na preparação, com ensaios contínuos. “Queremos levar o melhor para o público, estamos empenhados ao máximo porque acreditamos neste encontro como um dos melhores já promovidos pela música”, cometam os Gigantes.



Sobre os Gigantes — Luiz Carlos, líder da banda Raça Negra é o responsável pelo avanço do samba em nível nacional e por modernizar a sonoridades incluindo cordas e metais aos tamborins, reco-reco e cavaquinhos, sendo um marco no mercado fonográfico. Seus sucessos são eternizados e avançam de geração em geração. Alexandre Pires, desde que surgiu a frente do Só Pra Contrariar se mostrou diferenciado na década de 90 dominou os mercado fonográfico com hits que ultrapassaram fronteiras. Ao seguir carreira solo Alexandre ganhou vários prêmios internacionais onde trilhou uma sólida trajetória. É tido como um artista completo; canta, dança, interpreta além, de ser multi-instrumentista. Belo, o menino franzino de cabelos descoloridos ficou conhecido como vocalista do Grupo Soweto, mas seu carisma o levou a voos mais altos. Manteve seu público fiel mesmo depois de optar por carreira solo, tem apelo popular.



SERVIÇO:

O quê: Gigantes do Samba II – Alexandre Pires, Belo e Luiz Carlos

Quando: Hoje, às 21 horas

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza 5300 – Campo Comprido)

Quanto: variam de R$120 (meia-entrada) a R$640 (inteira), de acordo com o setor escolhido.



** A taxa administrativa de R$8 do Disk Ingressos será incluída no valor do ingresso