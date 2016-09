Começa o Curitiba Improvisa

Curitiba Improvisa é uma iniciativa do grupo Antropofocus, e realizado sem o financiamento de leis de incentivo, que nasceu da vontade de trazer a Curitiba grandes nomes do improviso nacional e internacional e promover uma reflexão sobre as possibilidades dentro do improviso. É um festival com configuração diferenciada dos eventos culturais já conhecidos da cidade. Ele é dividido em 3 etapas no decorrer do ano. A primeira delas aconteceu no Teatro Regina Vogue em maio, e a segunda etapa será realizada de 02 a 04 de setembro no Teatro Barracão Encena.



Em cada etapa o Curitiba Improvisa convida um improvisador e/ou grupo que pesquisa e trabalha com improvisação, para se apresentar juntamente com o Antropofocus. Assim o público poderá ver, a cada edição, diferentes formatos de improvisação, já conhecidos em outros países, e por aqui ainda pouco difundindo.



Para a segunda etapa o Antropofocus convidou Adriana Ospina — mestre colombiana em improvisação e integrante da Cia Accion Impro da Colombia e Rafael Pimenta, improvisador formado pelo Diplomado Internacional de Improvisação da Universidade El Bosque, de Bogotá — Colômbia, e que atua na Cia do Quintal em São Paulo.



Esses convidados juntamente com o elenco do Antropofocus, formado por Andrei Moscheto, Anne Celli, Edran Mariano Marcelo Rodrigues e Kauê Persona, irão apresentar três espetáculos de improvisação. A cada noite, um novo formato será apresentado.



A programação do Curitiba improvisa – 2ª etapa é composta, além das apresentações, por cursos, encontros entre artistas convidados e grupos locais e bate-papos após as apresentações.

PROGRAMAÇÃO DOS ESPETÁCULOS

ONDE ESTÁ HAROLD? (dir. Andrei Moscheto - Curitiba)

- Dia 02 de setembro, sexta, às 20h30

- Teatro Barracão Encena



MÍNIMAS (direção Adriana Ospina - Colombia)

- Dia 03 de setembro, sábado, às 20h30

- Teatro Barracão Encena



DIA QUALQUER (dir. Rafael Pimenta – São Paulo)

- Dia 04 de setembro, domingo, às 19h00

- Teatro Barracão Encena

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO



WORKSHOP DE ILUMINAÇÃO NO IMPROVISA

Ministrante: PAULO ROSA

A proposta da oficina ILUMINAÇÃO E IMPROVISO é fazer uma abordagem de conceitos teóricos e práticos da iluminação teatral voltada à espetáculos de improviso.

Dias: 29 e 30 de agosto, das 14 as 17 hrs

Local: Teatro Barracão Encena – Rua Treze de Maio, 160 – Centro

Investimento: GRATUITO



WORKSHOP DE IMPROVISAÇÃO

Ministrante: ADRIANA OSPINA

Um curso voltado a dramaturgia da improvisação. Este curso é destinado exclusivamente para improvisadores que já tenham algum conhecimento técnico.

Dias: 31 de agosto e 01 de setembro, das 18 as 22 hrs

Local: Espaço Antropofocus – Av. Sete de Setembro, 2620, sala 4

Investimento: R$ 180,00



WORKSHOP DE PALHAÇO E IMPROVISAÇÃO

Ministrante: RAFAEL PIMENTA

Uma oficina com os princípios e conceitos de palhaço e improvisação.

Dias: 01 e 02 de setembro, das 09 as 13 hrs

Local: Espaço Antropofocus – Av. Sete de Setembro, 2620, sala 4

Investimento: R$ 180,00