Número de veículos emplacados até agosto cai 20,5%, diz associação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de veículos emplacados -incluindo carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos- caiu 20,5% no acumulado de janeiro a agosto, ante igual período de 2015, aponta a Fenabrave, associação de concessionários. Ao todo, foram comercializada 2,1 milhões de unidades neste ano, contra 2,7 milhões nos oito primeiros meses de 2015. Na comparação entre agosto de 2016 e de 2015, a queda foi de 13,5% -quase 276 mil unidades emplacadas no mês, contra 319 mil no ano passado.. Na comparação com julho deste ano, no entanto, houve ligeira alta, de 1,53%. O resultado pode ser atribuído ao maior número de dias úteis: 23 dias em agosto, ante 21 em julho. Não fosse por isso, o resultado teria sido negativo, porque as vendas diárias sofreram retração de 8% em agosto, na comparação com o mês anterior. Segundo Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, as Olimpíadas impactaram negativamente as vendas nas concessionárias, que tiveram fluxo reduzido de clientes nos dias de jogos. Para ele, o setor e a economia devem começar a reagir a partir da definição do quadro político nacional. "Sabemos que os índices de confiança estão melhorando e, com a definição política, a economia e o setor devem começar a reagir, ainda que moderadamente, nos próximos meses, o que nos faz projetar uma queda menor no acumulado do ano, em torno de 16%", diz. AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES Quando considerados apenas os segmentos de automóveis e comerciais leves, o comportamento foi parecido. Em agosto, a queda nos emplacamentos foi de 10,87%, na comparação com igual mês do ano passado. No acumulado dos primeiros oito meses, esses segmentos caíram 22,8%, com 1,3 milhão de unidades emplacadas em 2016, contra 1,6 milhão no mesmo período de 2015. Em relação ao mês anterior, os emplacamentos cresceram 1,9% em agosto, com 178 mil unidades, ante 174 mil em julho.