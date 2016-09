Fãs de Vander Lee fazem campanha por DVD póstumo

FABIANA SERAGUSA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Vander Lee morreu 34 dias após gravar um DVD especial que celebrava seus 20 anos de carreira. Aos 50 anos, ele sofreu uma série de paradas cardíacas na manhã de 5 de agosto, depois de ter passado mal durante uma aula de hidroginástica no dia anterior em Belo Horizonte, sua cidade natal. A intenção do artista era bancar os custos da gravação com a renda obtida nos próximos shows da turnê, mas não deu tempo. Por isso, amigos e fãs se uniram em uma campanha que pretende arrecadar o dinheiro necessário para tocar o projeto e viabilizar o lançamento da obra -que terá músicas de seus nove discos. Eles criaram uma página na qual é possível fazer doações de qualquer valor, até 17/9. Até esta quinta (1º), haviam sido arrecadados pouco mais de R$ 28 mil, cerca de 30% do valor total necessário. Artistas como como Alcione, Raimundo Fagner, Samuel Rosa, Zizi Possi, Luiza Possi, Vanusa, Leila Pinheiro, Humberto Gessinger e Jorge Vercilo gravaram vídeos para convocar o público para a campanha. Conhecido por canções como "Esperando Aviões" e "Românticos", Vander Lee já teve composições gravadas por nomes como Maria Bethânia ("Estrela"), Gal Costa ("Onde Deus Possa Me Ouvir") e Elza Soares ("Subindo a Ladeira"). Em 2016, foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira na categoria de Melhor Cantor Popular pelo álbum "#9".