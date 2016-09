Neymar comemora o primeiro gol da seleção sobre o Equador (foto: Divulgação/MoWa Press/Pedro Martins)

Tite estreou da melhor maneira possível no seu novo cargo. E teve a ajuda fundamental de outro estreante: Gabriel Jesus. O atacante do Palmeiras sofreu um pênalti convertido por Neymar e marcou outros dois golaços na vitória por 3 a 0 diante do Equador em plena atitude de Quito, na 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O resultado foi além do planejamento da comissão técnica. Antes de a bola rolar, a ideia era não perder nesta quinta-feira e vencer o próximo compromisso para garantir quatro pontos nos dois jogos. O Brasil não vencia no Equador desde 1983. Neymar não marcava desde setembro. Os equatorianos não perdiam em casa desde 2009. Todos os tabus foram quebrados.

Agora, a seleção pentacampeã tem 12 pontos e ocupa a 4ª colocação de forma provisória, atrás de Equador, Colômbia e Uruguai, que têm 13 pontos. Os uruguaios, no entanto, ainda jogam nesta quinta-feira, às 20h30, contra a Argentina, que tem 11 pontos.

Logo após o jogo, o Brasil vai direto para Manaus em voo fretado. Lá, o time trabalha até terça-feira, onde joga contra a Colômbia às 21h45 de terça-feira (6). No mesmo dia, mas às 23h15, o Equador joga contra o Peru, em Lima.

EQUADOR 0 X 3 BRASIL

Equador: Alexander Domínguez; Paredes, Gabriel Achilier, Arturo Mina e Walter Ayoví; Christian Noboa, Gruezo, Enner Valência e Jefferson Montero; Miller Bolaños e Felipe Caicedo (Ibarra). Técnico: Gustavo Quinteros

Brasil: Alison; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, William (Philippe Coutinho) e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Gols: Neymar, aos 25 minutos do 2º tempo, Gabriel Jesus, aos 41 e 43 minutos do 2º tempo

Cartão vermelho: Paredes (EQU)

Cartões amarelos: Bolaños, Montero, Domínguez e Paredes (EQU); Paulinho (BRA)

Árbitro: Enrique Cáceres Villafañe (Paraguai)

Público: 34.887 pagantes

Renda: US$ 1.401.100,00

Local: Estádio Olímpico Atahualpa (em Quito, Equador)