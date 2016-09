Os paranaenses estão mais endividados, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) de agosto, elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada regionalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). O percentual das famílias endividadas no Paraná cresceu de 87,4% em julho, para 89,1% em agosto. Dete total, 9,9% não tem como saldar as dívidas.

Este é o quarto aumento consecutivo no índice de endividamento paranaense que, desde maio deste ano, vem sofrendo crescimento gradativo. O endividamento nacional apresentou leve aumento. Ele foi de 57,7% em julho deste ano, para 58% em agosto, sendo que 24,4% das famílias brasileiras estão com as dívidas atrasadas e 9,4% disseram que não terão condições de honrar seus compromissos.

No Paraná, o percentual daquelas famílias que não terão condições de pagar suas dívidas e também a inadimplência (contas com mais de 90 dias de atraso) apresentaram queda. Os inadimplentes passaram de 26,9% em julho para 26,6% em agosto. Já os que dizem não ter como saldar suas dívidas neste momento foi de 10,6% em julho para 9,9% em agosto.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, a combinação de todos esses fatores representa uma retomada, ainda que tímida, do consumo.

Alta

Porém, o índice de 89,1% de famílias endividadas é o maior dos últimos 12 meses. Em agosto de 2015 o índice estava em 85,9%. Os dados completos estão disponíveis no site www.fecomerciopr. com.br/servicos/pesquisas.

Cartão

O cartão de crédito, que representa o maior motivo de endividamento das famílias, apresentou queda na utilização com relação ao mês passado, passando de 67% para 65,5% das dívidas das famílias paranaenses. O financiamento de veículos e o financiamento imobiliário, apesar da maior restrição dos bancos à concessão de crédito, continuam sendo outros dois principais meios de endividamento, com 14,5% e 10,1% respectivamente.