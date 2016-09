Venda de veículos tem quarta alta seguida

A venda de veículos novos registrou em agosto a quarta alta consecutiva em relação ao resultado do mês anterior. Os emplacamentos somaram 183.901 unidades no mês, expansão de 1,37% ante o volume de julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 1º de setembro, pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Já em relação a agosto de 2015, houve recuo de 11,26%. A queda, no entanto, é a menos intensa de 2016 nas comparações com iguais meses do ano anterior. Em julho, por exemplo, havia sido de 20%. A mais acentuada foi observada em janeiro: 39%.

Com isso, o mercado reduziu a retração acumulada no ano. Até agosto, foram 1,348 milhão de unidades vendidas, recuo de 23,09% sobre o volume acumulado em igual período do ano passado. De janeiro a julho, a contração havia sido de 24,6%. Até junho, havia sido de 25,4%.

Apesar das melhoras nos indicadores, o mercado enfrenta em agosto uma piora na média diária de vendas. O ritmo de agosto, que contou com 23 dias úteis, ficou em 7.995 unidades vendidas por dia, abaixo da média de julho, de 8.639 unidades. A expectativa da Fenabrave para o ano inteiro, considerando todos os segmentos, é de queda de 18,2% em relação a 2015, para 2.009.889 unidades. No ano passado, as vendas alcançaram 2.569 014 de unidades.