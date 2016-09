Gastronomia no fim de semana

Um dos principais eventos gastronômicos da cidade acontece amanhã e domingo na Praça Brigadeiro Mário Epinghauss, que recebe a Feira Alto Juvevê Gastronomia. Em sua 17ª edição, o evento contará com a participação de 17 estabelecimentos que vão oferecer as mais variadas opções entre doces, salgados e bebidas.

A Alto Juvevê Gastronomia será realizada na Praça Brigadeiro Mário Eppinghauss, ao lado do Asilo São Vicente, entre as ruas Almirante Tamandaré e José de Alencar, das 11 às 19 horas. Os preços dos pratos variam entre R$ 5 e R$ 25.