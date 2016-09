Setembro Amarelo é campanha contra o suicídio

Arena da Baixada é um dos monumentos que se iluminam de amarelo neste mês (foto: Franklin de Freitas)

SAIBA MAIS Mês também tem dourado e verde

O mês de setembro é marcado pela cor amarela na campanha de prevenção ao suicídio. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio,. Neste mês, alguns monumentos e prédios ganham a cor amarela para ajudar a campanha. Em Curitiba, uma delas é a Arena da Baixada.

Dados do Paraná mostram que as lesões autoprovocadas estão entre as cinco primeiras causas de mortalidade. Foram 617 mortes autoprovocadas no Estado em 2014. Os meios mais utilizados foram enforcamento, envenenamento e lesões por arma de fogo. Entretanto, estes números podem ser ainda maiores, pois muitas mortes por suicídio não são notificadas.

O suicídio é considerado um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, uma pessoa morre a cada 45 minutos vítima de suicídio e ao menos outras 60 tentam tirar a própria vida todos os dias. O país está em oitavo lugar na América no número de suicídios por ano.

Mesmo com os números elevados, nove em cada dez suicídios podem ser evitados, por estarem relacionados a problemas de saúde mental, como depressão e transtornos de humor.

Além do Estádio Atlético Paranaense, outros pontos de Curitiba receberão iluminação especial como parte do Setembro Amarelo — a Capela Santa Maria, o Prédio Histórico da UPFR e a Torre da RPC.

No Brasil a campanha também começou com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço feito por voluntários, que estão disponíveis 24 horas por dia. Em Curitiba, o CVV atende há 34 anos. Em 2015, foram 26.345 ligações, totalmente sigilosas.

A campanha do Setembro Amarelo reúne a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM), Federação Nacional dos Médicos (Fenam), bem como entidades regionais e suas federadas.