Fogo simbólico abre os festejos da Semana da Pátria

Fogo da Pátria tem tradição desde 1938 (foto: Franklin de Freitas)

Uma solenidade acendeu, nesta quinta-feira (1), o fogo simbólico, que marca o início da Semana da Pátria e o feriado de Sete de Setembro, data da Independência do Brasil. O fogo foi aceso em evento no Colégio da Polícia Militar do Paraná com a presença de combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), autoridades, como o governador Beto Richa, e o comando militar no Estado.

Na cerimônia, o coronel Nilson Salata, oficial da reserva da Polícia Militar e integrante da Liga da Defesa Nacional, acendeu Fogo Simbólico da Pátria. Ele estava acompanhado de atletas do Talento Olímpico do Paraná (TOP 2016), programa de incentivo financeiro ao esporte do Governo do Estado. O fogo permanecerá aceso até 7 de setembro, após o desfile do Dia da Independência, no Centro Cívico, em Curitiba.

Idealizado por um grupo de patriotas, em 1938, o fogo simbólico representa o sentimento cívico do povo brasileiro e reafirma o compromisso da juventude em manter viva a chama do amor à pátria. A ideia foi acolhida pela Liga da Defesa Nacional e, desde então, a cerimônia do fogo simbólico abre a Semana da Pátria.

Desfiles

As comemorações pela Independência do Brasil seguem neste domingo, quando acontece o tradicional desfile cívico no Pinheirinho. O desfile reúne escolas municipais, estaduais, particulares, rotarianos, escoteiros, integrantes das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. O público presente também poderá conferir a apresentações da Banda Lyra Curitibana, CTG 20 de Setembro, Orquestras e Fanfarras.

No dia 7 de Setembro acontece o desfile cívico-militar na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, com tropas das Forças Armadas e militares.