Minicidade itinerante dá aula de trânsito

De ontem até o dia 18 de setembro, o Instituto Renault realiza uma ação itinerante do programa educacional “O Trânsito e eu” em Curitiba, no Shopping Total. A iniciativa é voltada para crianças de 7 a 11 anos, que, com a supervisão de monitores, aprendem, de forma lúdica, a importância do respeito às regras de trânsito e a convivência segura e harmoniosa com todos aqueles que fazem parte dele. As atividades são realizadas em uma minicidade, que simula as condições das ruas. A entrada é gratuita. O horário de funcionamento é das 14 às 20 horas.

O programa “O Trânsito e Eu” conta com unidades permanentes implantadas em cidades como Curitiba, São José dos Pinhais e Maringá, no Paraná, Pelotas (RS), Itu, São Bernardo do Campo e Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo. Nesses locais, o projeto tem início nas das salas de aula da rede municipal de ensino, onde são utilizados kits educativos ilustrados, produzidos pelo Instituto Renault.