Em mais uma investida para tentar acelerar a aprovação do projeto de lei que vai aumentar os salários da categoria, os auditores fiscais da Receita Federal realizaram ontem, manifestações em diversos pontos do País, inclusive no Paraná. Empunhando faixas de protesto, os servidores ocuparam áreas em terminais internacionais de passageiros e em terminais de cargas em portos e fronteiras terrestres.

O presidente do Sindifisco, Claudio Damasceno, afirma que a categoria está preocupada com o calendário legislativo. O projeto que concede o reajuste e cria um bônus de eficiência — pago a servidores da ativa e aposentados — foi encaminhado à Câmara em julho, mas ainda está sendo analisado por uma comissão especial. "Não quero nem pensar na hipótese de o nosso projeto não passar. Aí, a Receita Federal para."