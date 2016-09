Em São Paulo, ato contra Temer segue para o diretório do PMDB

ANGELA BOLDRINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com menos pessoas e mais polícia que na quarta-feira (31), a manifestação contra o impeachment de Dilma Rousseff bloqueou a avenida Paulista, em São Paulo, nos dois sentidos, nesta quinta (1º). Após deliberação, o ato decidiu seguir até o diretório estadual do PMDB, partido do presidente Michel Temer, na rua Manoel da Nóbrega. Os manifestantes, em sua maioria jovens, gritam "fora Temer" e palavras de ordem contra a Polícia Militar, enquanto se dirigem à esquina da avenida com a rua da Consolação. O trajeto ainda não está definido. Eles lembraram, em suas falas, os manifestantes feridos no ato de quarta, inclusive uma estudante da UFABC (Unversidade Federal do ABC) que perdeu a visão do olho esquerdo. Na manifestação anterior, ao menos cinco manifestantes e um policial ficaram feridos, além de dois fotógrafos, após um confronto com a polícia, na Consolação esquina com a rua Maria Antônia. Nesta quinta, o efetivo policial é maior do que no dos outros atos, que vêm acontecendo diariamente desde segunda-feira (29). A cavalaria da PM foi acionada e o batalhão de choque fechou as principais vias transversais à Paulista no sentido Jardins.