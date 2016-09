Requião Flho: candidato disse já ter retirado link (foto: Alep/divulgação)

A Justiça Eleitoral em Curitiba já concedeu quatro liminares nesta campanha em ações movidas contra o uso de sites e perfis de órgãos públicos para divulgar candidaturas. Nesta quinta-feira (1), o juiz da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, determinou que o site da Assembleia Legislativa (Alep) tire do ar postagens que podem beneficiar os deputados Maria Victoria e Requião Filho, candidatos do PP e do PMDB à prefeitura. As ações foram movidas pela coligação Curitiba Segue em Frente, do candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT).

No dia 28 de agosto, a juíza da 175ª Zona Eleitoral, Sayonara Sedano, determinou que a Alep apagasse de sua página postagens do candidato do PSD à prefeitura, Ney Leprevost, que também é deputado. A ação também foi movida pelos advogados de Fruet. O candidato à reeleição também foi alvo de uma ação por suposto uso da máquina, movida pela coligação que apoia o candidato Rafael Greca (PMN). Albuquerque Filho determinou que os perfis da Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab) no Twitter e no Facebook fossem apagados.

Nas decisões de quinta, Albuquerque Filho constatou que as postagens no site da Alep continham links para os sites de Maria Victoria e Requião Filho. O magistrado escreveu em sua decisão que reconhece a “licitude da divulgação de atos parlamentares, porém está sendo utilizada a estrutural institucional para divulgação da candidatura”. Em ambos os casos, determinou a retirada do conteúdo do ar, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

Retirado

Por meio de sua assessoria, Maria Victoria disse que o link já foi retirado da página do Alep. “Antes mesmo da liminar, já havia sido retirado o link relativo ao site pessoal da candidata Maria Victoria da página em que consta sua biografia no site da Assembleia”, afirmou a assessoria. A campanha disse ainda que a página das biografias dos deputados estaduais no site da Alep constam os links de todos os parlamentares. “A existência do referido link de site pessoal não tem intenção de divulgação de candidatura. A indicação do site pessoal é muito anterior ao período eleitoral e, além disso, não possui relevância suficiente para beneficiar ou prejudicar qualquer candidato”.

A assessoria de Requião Filho argumentou que o serviço é oferecido pela Alep a todos os deputados, que podem divulgar suas páginas pessoais no site da Assembleia. “Porém, durante período eleitoral e mediante a presente determinação judicial, a assessoria do candidato Requião Filho solicitou à Diretoria de Comunicação da Casa, que detém o controle do site, e esta, prontamente, retirou os referidos links do ar, sem qualquer dano ou multa ao deputado”, informou a assessoria.

