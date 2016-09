Greca questionou páginas da Cohab

A ação movida pela candidatura de Rafael Greca (PMN) contra o prefeito e candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT), argumentava que era possível acessar os perfis da Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab) no Twitter e no Youtube a partir do site da Cohab. Nos perfis, haveria “postagens elogiosas à atuação” de Fruet. A Cohab é uma empresa de economia mista e a divulgação de feitos da gestão é proibida durante o período eleitoral. “Independentemente da data das postagens e da época das notícias (…), o fato de serem mantidos em nome da Cohab Curitiba e acessíveis no curso processo eleitoral indica evidência das alegações quanto à suposta conduta vedada”, escreveu o juiz.

A assessoria de campanha de Fruet lembrou que conteúdos e informações vedadas pela lei foram retiradas do site da prefeitura e que os perfis da Cohab passaram despercebidos. Segundo a assessoria, não havia a intenção de divulgar a candidatura. Os perfis já foram retirados do ar.

No caso de Ney Leprevost (PSD), a juíza Sayonara Sedano escreveu em sua decisão que “são tornadas públicas a candidatura do representado; suas atividades e suas propostas de cunho político”. Os conteúdos já foram removidos. A assessoria de Leprevost disse que a inclusão das postagens não teve o objetivo de promover o candidato, mas só de informar sobre sua atuação na condição de parlamentar.