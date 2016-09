Veja a íntegra da nota de esaclarecimento sobre a pesquisa eleitoral IRG/Bem Paraná.

"A Instituto de Pesquisa IRG esclarece que, conforme registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o nome usado em todo seu trabalho de campo foi o do “Ademar Pereira”, e somente na confecção do relatório foi usado equivocadamente o nome Professor Ademar. O erro, no entanto, não influencia em nada o resultado da pesquisa registrada sob número 9227/2016 no TSE, sobre a disputa pela Prefeitura de Curitiba, divulgada em 1 de setembro de 2016 no jornal Bem Paraná.

Ricieri Garbelini

Diretor do IRG"