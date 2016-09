A Câmara Municipal de Curitiba publicou edital, na terça-feira, para a realização de pregão no próximo dia 15 para o fornecimento de combustível aos veículos do Legislativo para o período de 12 meses. Segundo o edital, o contrato servirá para atender aos 50 veículos locados a serviço do Legislativo, utilizados na prestação de serviços administrativos e das atividades político parlamentares da Câmara, a um custo máximo de R$ 414.096,00.

Consumo

Com base no consumo atual, a Câmara estipula que serão utilizados mensalmente 9.600 litros de gasolina (48 veículos oficiais x 200 litros), mais 200 litros de etanol e 200 litros de diesel, para outros dois veículos da frota. O valor médio estimado para os produtos está baseado em pesquisa feita junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre os dias 3 e 9 de julho. Os valores serão atualizados na semana da licitação. O preço médio da gasolina foi de R$ 3,49, com custo anual de R$ 402.854,40 mil. Já o etanol teve média de R$ 2,51, com custo anual de R$ 6.038,40. A média de preço do óleo diesel S-10 ficou em R$ 2,91, num custo anual de R$ 6.984,00.

Pra frente

O candidato do PSD à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Ney Leprevost, alfinetou o adversário e ex-prefeito Rafael Greca (PMN), em seu programa eleitoral na TV de ontem. Em resposta a Greca, que tem usado como principal mote de sua campanha o fato de já ter sido prefeito, e por isso, “saber como faz”, Leprevost defendeu que Curitiba precisa de gente nova na prefeitura. “O novo é não andar pra trás. Curitiba precisa do novo. É pra frente que se anda”, disse.

Trampolim

Já Greca disse em seu programa eleitoral que “a prefeitura de Curitiba não é trampolim político”. Sem citar nomes,o ex-prefeito criticou indiretamente a atual administração do prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), afirmando que “o prefeito tem que estar aonde o povo está” e que “um prefeito trancado no seu gabinete é omisso”. “Nós sofremos quando vemos as palafitas na Caximba, pessoas caídas nas marquises da rua XV, ou da Sete de Setembro, ou da Silva Jardim. Nós sofremos quando vemos o sofrimento das mães com os berçários fechados”, disse.

Filiação

O candidato do PMDB à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Requião Filho, exibiu hoje programa de TV em que diz que até os 18 anos não pensava em entrar para a política. Ao lado da mullher, Carol, afirmou que pretendia trabalhar como advogado por achar que seria uma “vida melhor, mais fácil”. “Eu sou um dos poucos filhos de político que não tem vergonha do pai”, alegou o peemedebista, que é filho do senador e ex-governador Roberto Requião (PMDB).

Fantasma

O Tribunal de Justiça manteve a condenação do vereador de Foz do Iguaçu (região Oeste), José Carlos Neves da Silva (PMN) e seu ex-assessor, Jair José Servo dos Santos, por improbidade administrativa. De acordo com a ação, o vereador realizou contratação simulada do assessor, que teria recebido salário sem trabalhar, e ainda repassado mensalmente parte dos vencimentos ao vereador, em desvio de aproximadamente R$ 115 mil, em valores não atualizados. O assessor permaneceu no cargo de fevereiro de 2009 a outubro de 2010.

Recurso

A decisão de primeira instância, em maio de 2015, condenou os réus à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, ressarcimento integral do dano, pagamento de multa civil de R$ 100 mil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por dez anos. Os réus recorreram, mas o recurso foi rejeitado pela Justiça, que manteve a condenação, apenas reduzindo para cinco anos a proibição de contratar com o poder público.